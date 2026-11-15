PM नरेंद्र मोदी और बालेन शाह दिखेंगे एक साथ, जनकपुर से अयोध्या के बीच वंदे भारत ट्रेन की करेंगे शुरुआत

संवाद सहयोगी, जयनगर। भारत और नेपाल के लोगों को जल्द ही जनकपुर-अयोध्या ट्रेन सेवा की सौगात मिल सकती है। लखनऊ रेल मंडल के नाम से इंटरनेट पर प्रसारित निमंत्रण पत्र के अनुसार, 23 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में अयोध्या स्टेशन से ट्रेन को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाएंगे।

हालांकि, निमंत्रण पत्र की पुष्टि नहीं हुई है। जनकपुर और अयोध्या के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना है। इससे मिथिलांचल का अवध से सीधा संपर्क होगा। कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद भारत सरकार की रामायण सर्किट योजना के तहत प्रस्तावित इस सेवा को लेकर भारतीय रेलवे के अधिकारी जयनगर-जनकपुर-कुर्था रेलखंड का निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने ट्रैक से जुड़े बिंदुओं पर नेपाल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। ट्रेन सेवा शुरू होने से दोनों देशों के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। भारत-नेपाल पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष ललित झा ने कहा कि इससे मिथिला और अवध के बीच निकटता बढ़ेगी तथा दोनों देशों के मैत्री संबंध और प्रगाढ़ होंगे। उनके अनुसार, रेल सेवा से दोनों क्षेत्रों में सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।