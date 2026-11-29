संवाद सहयोगी, हरलाखी (मधुबनी)। Maithili Mangal Geet Ayodhya: विश्व प्रसिद्ध अयोध्याधाम में रविवार को मिथिलावासियों ने प्रभु श्रीराम का तिलकोत्सव मनाया और पूरा कार्यक्रम मैथिली मंगल गीतों व मिथिला की संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया।

श्रीराम मंदिर परिसर के एक हाल में बने भव्य मंच पर ढोल नगाड़ों के बीच स्थानीय कलाकारों ने प्रभु श्रीराम और माता जानकी के स्वरूप को विराजमान कराया, जिनके दर्शन कर जनकपुरधाम से आए लोगों ने जय जय सियाराम के जयकारे लगाए।

तिलकोत्सव रस्म व विवाह का न्योता विहिप के केंद्रीय मंत्री राजेन्द्र सिंह पंकज और अयोध्या के मेयर गिरीश त्रिपाठी की मौजूदगी में जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका के मेयर मनोज साह व नेपाल विहिप के धनुषा जिलाध्यक्ष संतोष साह ने तिलकोत्सव की रस्म पूरी की।