ब्रज मोहन मिश्र, मधुबनी। भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या और माता सीता की भूमि जनकपुर के बीच शुरू हुई सरयू-कमला एक्सप्रेस सांस्कृतिक रिश्तों को नई मजबूती देगी। इससे श्रद्धालुओं के आवागमन के साथ दोनों धार्मिक स्थलों के बीच उपहारों के आदान-प्रदान का रास्ता भी आसान होगा।

विवाह पंचमी पर अयोध्या से बराती जनकपुर पहुंच सकेंगे, वहीं माता सीता की विदाई का भार (उपहार) भी अब ट्रेन से अयोध्या भेजने की पहल की जा रही है। विदाई का भार अब ट्रेन से भेजने की तैयारी विवाह पंचमी के बाद जानकी मंदिर से माता सीता की विदाई का भार अयोध्या भेजने की परंपरा है। अब तक सुगम परिवहन सुविधा नहीं होने के कारण यह भार जनकपुर में ही जानकी मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित राम मंदिर भेजा जाता था। सरयू-कमला एक्सप्रेस शुरू होने से इसे अयोध्या तक भेजने का रास्ता आसान होगा।

महंत ने रखी ट्रेन से भार भेजने की बात जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रौशन दास ने विदाई का भार ट्रेन से अयोध्या भेजने का विचार रखा है। उनका कहना है कि इस संबंध में नेपाल रेलवे के जीएम से बात की जाएगी। ट्रेन से उपहार भेजने पर समय और धन दोनों की बचत होगी। पहले सुगम साधन नहीं होने के कारण इसे अयोध्या नहीं भेजा जाता था।

2029 में अयोध्या से आएगी बरात हर पांच साल पर विवाह पंचमी के अवसर पर अयोध्या से बरात जनकपुर आती है। वर्ष 2029 में भी अयोध्या से बरात आने वाली है। पिछली बार बरात के साथ आए लोगों की विदाई का सामान आधा दर्जन गाड़ियों से भेजा गया था। अब ट्रेन की सुविधा मिलने से बरात के आवागमन और उपहारों के परिवहन में आसानी होगी।