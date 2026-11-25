संवाद सहयोगी, फुलपरास। फुलपरास थाना क्षेत्र के एकहारा गांव में सोमवार दोपहर से लापता चार वर्षीय आयुष राज का शव बुधवार सुबह घर के पास तालाब किनारे मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। शव के अंडकोष के पास खून के निशान मिलने की बात भी सामने आई है।

आयुष, एकहारा निवासी लक्ष्मण मंडल उर्फ शीतल मंडल का बेटा था। सोमवार दोपहर करीब एक बजे वह अचानक घर से लापता हो गया। देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने आसपास के घरों, गलियों तथा अन्य संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

दो तालाबों में आयुष के डूबने की आशंका परिजनों ने घर के पास स्थित दो तालाबों में आयुष के डूबने की आशंका जताई थी। मंगलवार को पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को बुलाकर दोनों तालाबों में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन बच्चे का पता नहीं चला।

ग्रामीणों ने भी महाजाल से खोज की। मंगलवार रात हुई पंचायत में बुधवार को डॉग स्क्वायड बुलाकर तलाश कराने की बात तय हुई थी। हालांकि, बुधवार सुबह तालाब किनारे शव मिल गया। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजाा सूचना मिलने पर एसडीओ अनीश कुमार और डीएसपी अमित कुमार घटनास्थल पहुंचे। अधिकारियों ने मौका-मुआयना किया और आक्रोशित ग्रामीणों व परिजनों को समझाकर शांत कराया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।