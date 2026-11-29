जागरण संवाददाता, मधुबनी। NH 527A Drain Project: शहर में लंबे समय से चली आ रही जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

चौहट्टा चौक स्थित किंग्स कैनाल से कोशी नहर तक एनएच 527ए के दोनों ओर करीब 1.6 किलोमीटर लंबा नाला बनाया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए पांच करोड़ 63 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है, जिसे जिलाधिकारी आनंद शर्मा की पहल पर मंजूरी मिली है।

बारिश में जलभराव से मिलेगी निजात क्षेत्र में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के दौरान आसपास के मोहल्लों में पानी भर जाता है, जिससे स्थानीय निवासियों, राहगीरों और व्यवसायियों को आवागमन व दैनिक कार्यों में काफी कठिनाई होती है।

स्थायी समाधान के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों, राष्ट्रीय उच्च पथ जयनगर के कार्यपालक अभियंता, नगर आयुक्त और स्थानीय वार्ड पार्षद को स्थल निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद विस्तृत प्राक्कलन मंत्रालय को भेजा गया और उसे मंजूरी मिली।