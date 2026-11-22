जागरण संवाददाता, मधुबनी। बेटे की हत्या का दर्द और हत्यारों को सजा दिलाने की मांग लेकर रविवार को ग्रामीण सड़क पर उतर आए। आक्रोश ऐसा कि परिजनों ने युवक का शव बीच सड़क पर रख दिया।

देखते ही देखते बिरौल चौक प्रदर्शन स्थल में बदल गया। ग्रामीण हत्यारों को फांसी देने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। इससे रामपट्टी-बिरौल मुख्य सड़क पर आवागमन बाधित हो गया।

प्रदर्शनकारियों के साथ सड़क पर बैठ वार्ता करते पंडौल बीडीओ शुभम प्रकाश, राजनगर सीओ एवं पंडौल थानाध्यक्ष शिल्पी कुमारी सहित अन्य अधिकारी।

शव पहुंचते ही सड़क पर शुरू हुआ प्रदर्शन

विजय सलेमपुर निवासी अच्छेलाल पासवान के 21 वर्षीय पुत्र संजीत पासवान की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने रविवार सुबह करीब 10 बजे से बिरौल चौक पर सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोपहर करीब दो बजे डीएमसीएच, दरभंगा से शव लेकर परिजन पहुंचे। इसके बाद शव को बीच सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया।

हत्यारों को फांसी और परिवार को मुआवजा देने की मांग प्रदर्शनकारी हत्याकांड में शामिल सभी आरोपितों को गिरफ्तार करने, उन्हें फांसी देने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

अधिकारियों ने संभाला मोर्चा सड़क जाम की सूचना पर पंडौल थानाध्यक्ष शिल्पी कुमारी, अपर थानाध्यक्ष चंद्रदीप ठाकुर, एसआई देवेंद्र गिरी, अमर कुमार, पंडौल बीडीओ शुभम प्रकाश एवं राजनगर सीओ सहित पुलिस पदाधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे। अधिकारी आक्रोशित लोगों को समझाने-बुझाने में जुटे रहे।