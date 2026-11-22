संवाद सहयोगी, तुरकौलिया (पूर्वी चंपारण)। उधार के चंद पैसों का विवाद इतना बढ़ गया कि बात पंचायत से निकलकर खूनी संघर्ष तक पहुंच गई। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में विवाद सुलझाने के लिए पंचायत बैठी, लेकिन उसके खत्म होने के दो-तीन घंटे बाद ही मारपीट की घटना हो गई।

इसमें एक वृद्ध की जान चली गई, जबकि उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से नाराज लोगों ने मृतक का शव आरोपित के दरवाजे पर रखकर विरोध जताया और कार्रवाई की मांग की। हालात बिगड़ते देख पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी।

पंचायत के कुछ घंटे बाद ही भड़क उठा विवाद घटना तुरकौलिया थाना क्षेत्र के कान्ही टोला कवलपुर की है। यहां उधार के पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत हुई थी। बताया गया कि पंचायत के दो-तीन घंटे बाद ही दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस हिंसक झड़प में किशनाथ सहनी की हत्या कर दी गई। वहीं, उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया।

शव आरोपित के दरवाजे पर रख जताया आक्रोश घटना के बाद मृतक के स्वजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। नाराज लोगों ने शव को आरोपित के दरवाजे पर रखकर विरोध जताया। लोगों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। विरोध के कारण इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई।

एसडीपीओ के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम घटना की सूचना मिलते ही सदर वन के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाकर स्थिति नियंत्रित की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है।