नेपाल त्रासदी : बूढ़ी आंखों में बेटे के लौटने की आस, पत्नी की आंखों में आंसू, बच्चों का सवाल-पापा कब आएंगे?

संवाद सहयोगी, लौकही (मधुबनी)। नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण प्राकृतिक त्रासदी ने लौकही के एक परिवार की खुशियां छीन ली हैं। मंसापुर पंचायत के मंसापुर धत्ता टोल निवासी भोला प्रसाद गुप्ता के 39 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार सात दिनों से लापता हैं। उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से घर में मातम पसरा है।

बूढ़े मां-बाप की आंखें हर पल बेटे के लौटने की राह ताक रही हैं। परिवार को अब भी भरोसा है कि रंजीत सकुशल लौटेंगे और घर की खामोशी फिर से खुशियों में बदल जाएगी। हर आहट पर दरवाजे की ओर नजर रंजीत के लापता होने के बाद से पत्नी मंजू देवी, माता-पिता और भाई का रो-रोकर बुरा हाल है। घर से उठती चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी पहुंच जाते हैं। परिवार की स्थिति देखकर पड़ोसियों की आंखें भी नम हो जाती हैं। मां-पिता को हर आहट पर लगता है कि शायद बेटा लौट आया। मगर हर बार इंतजार ही हाथ लगता है।

बाल कटवाने निकले, फिर नहीं लौटे रंजीत की पत्नी मंजू देवी ने बताया कि उनके पति नेपाल के रसुवा जिले के सेलेटार मैलूम क्षेत्र में काम करते थे। वे अमस्ता हाइड्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एंडरीज कंपनी में अपर त्रिशूली-1 परियोजना में कार्यरत थे।

26 अगस्त की सुबह करीब दो घंटे तक उनसे बातचीत हुई थी। इसके बाद रंजीत बाल कटवाने के लिए बाजार गए थे। इसी दौरान क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा की घटना हुई। इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और उनसे संपर्क नहीं हो सका।

तीन बच्चों को पिता का इंतजार पति की चिंता में मंजू देवी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वह बार-बार अपने तीन छोटे बच्चों को देखती हैं और फफक पड़ती हैं। उनके सामने अब बच्चों की परवरिश की चिंता भी खड़ी हो गई है।