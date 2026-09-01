नेपाल त्रासदी : आवश्यक सामग्रियों की कालाबाजारी पर रोक को नेपाल में 17 कमेटियां करेंगी काम

संजय कुमार उपाध्याय, काठमांडू (नेपाल)। नेपाल के चार जिलों रसुवा, नुवाकोट, धादिंग व गोरखा में भोटे कोशी व त्रिशूली नदियों से मची तबाही के बीच देश में कही भी किसी भी जरूरी वस्तु की किल्लत नहीं हो इसके लिए सरकार के उद्योग-वाणिज्य व आपूर्ति मंत्रालय ने जरूरी कदम उठाए हैं।

मंत्रालय ने देश के सात राज्यों में किसी भी स्थिति में कालाबाजारी को रोकने के लिए 17 कमेटियां बनाई हैं। सबके कार्यक्षेत्र तय किए गए हैं। बताया गया है कि अक्सर आपदा व त्योहार के अवसर पर आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करनेवाले लोग सक्रिय हो जाते हैं। इस स्थिति में आम लोगों को परेशानी होती है। इस स्थिति पर मंत्रालय सीधी नजर रखेगा। साथ ही इसके लिए बनाईं गईं नई कमेटियां सूचना संग्रह कर रिपोर्ट देंगी। इस आधार पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा। श्री वन सैन्य तालिम केंद्र त्रिशूली में बने राहत कैंप को लगातार भेजी जा रहीं जरूरी चीजें मंत्रालय बाढ़ पीड़ितों को किसी भी स्तर पर परेशानी नहीं हो, इसको लेकर सक्रिय रहे। दिन-रात मंत्री गौरी कुमारी व मंत्रालय के अधिकारी काम कर रहे हैं।