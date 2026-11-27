संवाद सहयोगी, हरलाखी (मधुबनी)। शादी का सपना दिखाकर एक नाबालिग लड़की को घर से दूर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। घरवालों को इसकी भनक तक नहीं थी।

युवक लड़की को लेकर नेपाल की ओर बढ़ रहा था, तभी भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों की नजर उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर पड़ गई। जवानों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को रोक लिया। पूछताछ में जो बात सामने आई, उसके बाद मामले की सूचना पुलिस और बाल संरक्षण से जुड़ी संस्था को दी गई।

सीमा पर पकड़ा गया युवक मामला हरलाखी थाना क्षेत्र के भारत-नेपाल सीमा का है। यहां एसएसबी की 48वीं वाहिनी के पिपरौन कैंप के जवानों ने संदिग्ध गतिविधि के आधार पर पूर्वी चंपारण के एक 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान बरियारिया गांव निवासी विकास कुमार के रूप में हुई है। वह अपने ही जिले की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को नेपाल ले जा रहा था।

शादी का प्रलोभन देकर ले जा रहा था नेपाल एसएसबी जवानों की पूछताछ में पता चला कि युवक लड़की को उसके घरवालों को बिना बताए नेपाल ले जाने की कोशिश कर रहा था। आरोपित ने उसे शादी का प्रलोभन दिया था। इसी के बाद वह लड़की को लेकर सीमा पार करने की फिराक में था।