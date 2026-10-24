मधुबनी में कमला नदी में धसना गिरने से बच्ची और महिला की मौत, एक महिला रेफर

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Madhubani Kamla River Accident: जिले के बाबूबरही थाना क्षेत्र के बेला बकशाही में कमला नदी में धसना गिरने से एक बच्ची और महिला की मौत हो गई।

हादसे में एक अन्य महिला भी दब गई थी, जिसे ग्रामीणों ने बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया।

स्नान के दौरान हुआ हादसा

बताया गया कि गांव के लोग रोज की तरह कमला नदी में स्नान करने गए थे। बच्चे नदी में छलांग लगाकर कूद रहे थे। इसी दौरान अचानक धसना गिर गया, जिसकी चपेट में कई महिलाएं और बच्चे आ गए।