जयनगर में शुक्रवार और शनिवार को 8 घंटे गुल रहेगी बिजली, रिले पैनल बदलने के बाद मिलेगी पावर कट से राहत
Bihar Electricity Update Jainagar: जयनगर में शुक्रवार और शनिवार को कमला पुल स्थित कोसी कॉलोनी आईपीडीएस पावर सब-स्टेशन में रिले पैनल बदलने के कारण आठ-आठ घंटे बिजली गुल रहेगी।
संवाद सहयोगी, जयनगर (मधुबनी)। Jainagar Power Cut Friday Saturday: जिले के जयनगर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में शुक्रवार और शनिवार को आठ-आठ घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
कमला पुल स्थित कोसी कॉलोनी आईपीडीएस (IPDS) पावर सब-स्टेशन में लगे 10 एमवीए (MVA) पावर ट्रांसफार्मर का रिले पैनल बदलने के कार्य को लेकर यह शटडाउन लिया जा रहा है।
सहायक विद्युत अभियंता वरुण कुमार ने बताया कि दोनों दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।
इस तकनीकी अपग्रेडेशन के पूरा होने के बाद क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बार-बार होने वाले पावर कट और तकनीकी खामियों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
इन इलाकों में प्रभावित रहेगी आपूर्ति
सहायक विद्युत अभियंता के अनुसार, कोसी कॉलोनी आईपीडीएस पावर सब-स्टेशन से जुड़े रेलवे लाइन के पूर्वी भाग के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
इन दो दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टाउन फीडर, बांध फीडर, ईनरवा फीडर और हनुमान नगर फीडर के तहत आने वाले क्षेत्रों में बिजली गुल रहेगी।
विशेष रूप से टाउन फीडर के अंतर्गत रेलवे लाइन से पूर्व जयनगर शहरी क्षेत्र, बाजारों और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आपूर्ति बाधित रहने के कारण उपभोक्ताओं को इससे जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लेने की सलाह दी गई है।
नए रिले पैनल से होंगे बड़े फायदे
पावर सब-स्टेशन में पुराना रिले पैनल बदलकर आधुनिक पैनल लगाने से पूरे विद्युत तंत्र की कार्यक्षमता और सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा:
- बेहतर और तेज सुरक्षा: आधुनिक रिले ओवरकरंट, शॉर्ट सर्किट या वोल्टेज की गड़बड़ी को बेहद तेजी से पहचानकर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप सिग्नल भेजते हैं। इससे ट्रांसफार्मर, बसबार और लाइनों को किसी बड़े तकनीकी नुकसान से बचाया जा सकता है।
- कम डाउनटाइम और अधिक विश्वसनीयता: खराबी वाले हिस्से को तुरंत अलग करने की क्षमता के कारण पूरे नेटवर्क में बिजली जाने का खतरा काफी कम हो जाता है और सप्लाई अधिक भरोसेमंद बनी रहती है।
- ऑटोमेशन और स्मार्ट मॉनिटरिंग: नए पैनल SCADA या RTU जैसे आधुनिक सिस्टम से आसानी से जुड़ सकते हैं, जिससे दूर से निगरानी, अलार्म या इंडिकेशन और डेटा रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
- कम मैन्युअल काम और आसान रखरखाव: स्वचालित प्रतिक्रिया और स्पष्ट संकेतों के चलते ऑपरेटरों को खराबी समझने और उसे दुरुस्त करने में कम समय लगता है।
- ऑपरेटर की सुरक्षा: आधुनिक डिजाइन और रिमोट कंट्रोल सुविधाओं से फील्ड कर्मियों व ऑपरेटरों को लाइव उपकरणों के सीधे संपर्क में आने का जोखिम भी काफी कम हो जाता है।
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