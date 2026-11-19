संवाद सहयोगी, जयनगर (मधुबनी)। Jainagar Power Cut Friday Saturday: जिले के जयनगर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में शुक्रवार और शनिवार को आठ-आठ घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

कमला पुल स्थित कोसी कॉलोनी आईपीडीएस (IPDS) पावर सब-स्टेशन में लगे 10 एमवीए (MVA) पावर ट्रांसफार्मर का रिले पैनल बदलने के कार्य को लेकर यह शटडाउन लिया जा रहा है।

सहायक विद्युत अभियंता वरुण कुमार ने बताया कि दोनों दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

इस तकनीकी अपग्रेडेशन के पूरा होने के बाद क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बार-बार होने वाले पावर कट और तकनीकी खामियों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

इन इलाकों में प्रभावित रहेगी आपूर्ति

सहायक विद्युत अभियंता के अनुसार, कोसी कॉलोनी आईपीडीएस पावर सब-स्टेशन से जुड़े रेलवे लाइन के पूर्वी भाग के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

इन दो दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टाउन फीडर, बांध फीडर, ईनरवा फीडर और हनुमान नगर फीडर के तहत आने वाले क्षेत्रों में बिजली गुल रहेगी।

विशेष रूप से टाउन फीडर के अंतर्गत रेलवे लाइन से पूर्व जयनगर शहरी क्षेत्र, बाजारों और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आपूर्ति बाधित रहने के कारण उपभोक्ताओं को इससे जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लेने की सलाह दी गई है।