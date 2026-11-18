प्रवीण ठाकुर, बासोपट्टी (मधुबनी)। Basopatti ITI College: जिले के बासोपट्टी प्रखंड में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की स्थापना की प्रक्रिया तेज हो गई है।

वित्तीय वर्ष 2027-28 से संस्थान में छह व्यवसायों में प्रशिक्षण शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस पहल से स्थानीय युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद जगी है।

छह ट्रेडों में मिलेगा प्रशिक्षण

प्रस्तावित आईटीआई में कुल छह प्रमुख ट्रेडों में तकनीकी प्रशिक्षण आरंभ किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजियोथेरेपी, वेल्डर और मैकेनिकल डीजल ट्रेड शामिल हैं।

संस्थान के शुरू होने से क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा के लिए अब दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे पलायन की समस्या पर भी लगाम लगेगी।

जमीन की तलाश सबसे बड़ी चुनौती

संस्थान की स्थापना के लिए चार से पांच एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीडीओ अनिल कुमार और सीओ विकास कुमार संयुक्त रूप से संभावित स्थलों की तलाश कर रहे हैं।