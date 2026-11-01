मधुबनी के बाबूबरही में दो सड़क हादसों में रोजगार सेवक समेत दो की मौत

संवाद सहयोगी, बाबूबरही (मधुबनी)। Madhubani Babubarhi Road Accident: शनिवार देर शाम बाबूबरही थाना क्षेत्र में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई।

दोनों घटनाओं में हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया।

अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

पहली घटना बसहा कोसी नहर फाटक के पास हुई। गरही निवासी रोजगार सेवक राजीव कामत अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में राजीव कामत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया।

फुलपरास में थे रोजगार सेवक राजीव कामत फुलपरास प्रखंड की किसी पंचायत में रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत थे। शनिवार शाम वह बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बसहा कोसी नहर फाटक के पास हादसा हो गया।

स्कार्पियो ने मिस्त्री को रौंदा दूसरी घटना भूपट्टी चौक पर हुई। भूपट्टी निवासी बिजली मिस्त्री संजीव कुमार मेहता सड़क किनारे बैठे थे, तभी एक अनियंत्रित स्कार्पियो ने उन्हें रौंद दिया। हादसे के बाद स्कार्पियो चालक मौके से फरार हो गया।