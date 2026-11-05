जनकपुर से अयोध्या के बीच जल्द दौड़ेगी ट्रेन, अधिकारियों ने किया जनकपुर-कुर्था रेलखंड का ट्रायल

जागरण संवाददाता, जयनगर (मधुबनी)। लंबी प्रतीक्षा के बाद प्राचीन मिथिला की राजधानी जनकपुर धाम से अवध नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की धरती अयोध्या के बीच ट्रेन सेवा के शुभारंभ की तैयारी तेज हो गई है।

जनकपुर (नेपाल) से अयोध्या (भारत) के बीच प्रस्तावित ट्रेन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल रामायण सर्किट योजना के तहत चलाई जानी है।

जनकपुर-कुर्था रेल खंड का ट्रायल

ट्रेन परिचालन से पूर्व गुरुवार को भारतीय रेलवे, सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों एवं नेपाल रेलवे व नेपाल सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने एमटी कोच स्पेशल ट्रेन से सुरक्षा व संरक्षा को लेकर जनकपुर-कुर्था रेल खंड का ट्रायल किया।