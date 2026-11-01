दीपावली और छठ पर बिहार आना हुआ आसान, राउरकेला से झंझारपुर के बीच 5 से चलेगी स्पेशल ट्रेन
Bihar Puja Special Train: दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने राउरकेला और ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, झंझारपुर (मधुबनी)। Rourkela Jhanjharpur Train: दीपावली और छठ महापर्व पर घर आने की योजना बना रहे बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है।
त्योहारों में अपनों के बीच पहुंचने और खुशियां बांटने की चाहत अब आसानी से पूरी हो सकेगी। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने राउरकेला और झंझारपुर के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है।
तीन-तीन फेरे लगाएगी ट्रेन
रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दोनों दिशाओं में यह ट्रेन तीन-तीन फेरे लगाएगी। ओडिशा और झारखंड से आने वाले प्रवासियों के लिए बिहार पहुंचना अब बेहद सुगम और आरामदायक हो जाएगा।
गाड़ी संख्या 08105 राउरकेला-झंझारपुर स्पेशल 5 से 19 नवंबर तक हर गुरुवार को रवाना होगी।
समय सारणी और रूट
वापसी में गाड़ी संख्या 08106 झंझारपुर-राउरकेला स्पेशल 6 से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। राउरकेला से ट्रेन शाम 7 बजे खुलकर अगले दिन शाम 5 बजे झंझारपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन रांची, बोकारो, धनबाद, जसीडीह, किऊल, बरौनी और दरभंगा होकर गुजरेगी।
17 कोच की सुविधा
यात्रियों के सफर को सुलभ बनाने के लिए इस ट्रेन में कुल 17 आईसीएफ कोच लगाए जाएंगे। इसमें जनरल, स्लीपर और थर्ड एसी कोच की सुविधा शामिल रहेगी।
वापसी में झंझारपुर से ट्रेन रात 9 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 7 बजे राउरकेला पहुंचेगी।
अन्य ट्रेनों का भी प्रस्ताव
इसके अतिरिक्त स्थानीय रेल अधिकारियों ने घोघरडीहा से कुर्था और उधना से घोघरडीहा के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा है।
इसके अलावा सियालदह-झंझारपुर और हावड़ा-लौकहा रूट पर भी पूजा स्पेशल चलाने की संभावना जताई जा रही है। इन ट्रेनों की आधिकारिक घोषणा भी जल्द होने की उम्मीद है।
यह भी पढ़ें- दिवाली-छठ पर घर जाना होगा आसान, रांची से पूर्णिया के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन; यहां देखें पूरा टाइम टेबल