दीपावली और छठ पर बिहार आना हुआ आसान, राउरकेला से झंझारपुर के बीच 5 से चलेगी स्पेशल ट्रेन

संवाद सहयोगी, झंझारपुर (मधुबनी)। Rourkela Jhanjharpur Train: दीपावली और छठ महापर्व पर घर आने की योजना बना रहे बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है।

त्योहारों में अपनों के बीच पहुंचने और खुशियां बांटने की चाहत अब आसानी से पूरी हो सकेगी। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने राउरकेला और झंझारपुर के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है।