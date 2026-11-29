संवाद सहयोगी, खुटौना (मधुबनी)। DRM Jyoti Prakash Mishra Inspection: समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने रविवार को स्पेशल निरीक्षण यान से झंझारपुर-लौकहा बाजार रेलखंड का जायजा लिया और लौकहा बाजार स्टेशन पर तीन वर्षों में वाशिंग पिट बनाने तथा यात्री सुविधाएं बेहतर करने का भरोसा दिया।

दोपहर 3:40 बजे लौकहा बाजार स्टेशन पहुंचे डीआरएम ने मंडल के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ करीब 40 मिनट तक स्टेशन परिसर, शौचालय, साफ सफाई और पावर ग्रिड समेत कई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

लोगों की मांगें और ज्ञापन झंझारपुर से लौकहा बाजार के बीच डीआरएम ने स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं, जबकि स्टेशन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों ने पाग दोपटा देकर उनका सम्मान किया। लोगों ने ट्रेनों का परिचालन विभिन्न प्रमुख शहरों तक विस्तारित करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा।