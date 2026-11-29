जागरण संवाददाता, भागलपुर। उत्तर रेलवे में चल रहे विकास कार्यों के कारण फरक्का एक्सप्रेस 30 तारीख को भागलपुर से जाने के दौरान बदले हुए मार्ग से संचालित होगी।

यह ट्रेन डीडीयू से वाराणसी, सुल्तानपुर और लखनऊ के बजाय डीडीयू से मिर्जापुर व प्रयागराज के रास्ते कानपुर होते हुए अपने निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ेगी। रूट में इस बदलाव के चलते भागलपुर से वाराणसी और लखनऊ जाने वाले 8 यात्रियों ने अपने रिजर्वेशन रद्द करा दिए हैं।

आम्रपाली एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में बदलाव दूसरी ओर, लुधियाना स्टेशन पर होने वाले नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कटिहार और अमृतसर के बीच चलने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस के समय में फेरबदल किया गया है। रेलवे से मिली सूचना के अनुसार: