भागलपुर से फरक्का एक्सप्रेस का रूट बदला, आम्रपाली चार घंटे देरी से खुलेगी, अमरनाथ पर भी पड़ सकता है असर
उत्तर रेलवे के विकास कार्यों के कारण फरक्का एक्सप्रेस का मार्ग बदला गया है, जिससे भागलपुर के 8 यात्रियों ने आरक्षण रद्द कराए। वहीं, लुधियाना में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते आम्रपाली एक्सप्रेस 4 से 6 जनवरी तक 4 घंटे देरी से चलेगी और अमरनाथ एक्सप्रेस पर भी असर पड़ सकता है।
HighLights
फरक्का एक्सप्रेस का मार्ग डीडीयू से कानपुर होकर बदला गया।
आम्रपाली एक्सप्रेस 4-6 जनवरी तक 4 घंटे देरी से चलेगी।
अमरनाथ एक्सप्रेस के समय में भी संभावित बदलाव हो सकता है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। उत्तर रेलवे में चल रहे विकास कार्यों के कारण फरक्का एक्सप्रेस 30 तारीख को भागलपुर से जाने के दौरान बदले हुए मार्ग से संचालित होगी।
यह ट्रेन डीडीयू से वाराणसी, सुल्तानपुर और लखनऊ के बजाय डीडीयू से मिर्जापुर व प्रयागराज के रास्ते कानपुर होते हुए अपने निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ेगी। रूट में इस बदलाव के चलते भागलपुर से वाराणसी और लखनऊ जाने वाले 8 यात्रियों ने अपने रिजर्वेशन रद्द करा दिए हैं।
आम्रपाली एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में बदलाव
दूसरी ओर, लुधियाना स्टेशन पर होने वाले नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कटिहार और अमृतसर के बीच चलने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस के समय में फेरबदल किया गया है। रेलवे से मिली सूचना के अनुसार:
कटिहार से प्रस्थान: आम्रपाली एक्सप्रेस 04 से 06 जनवरी तक कटिहार से निर्धारित समय के मुकाबले चार घंटे की देरी से खुलेगी।
अमृतसर से वापसी: वापसी यात्रा में यह ट्रेन 06 जनवरी से 08 जनवरी तक अमृतसर स्टेशन से अपने तय समय के बजाय तीन घंटे देरी से रवाना होगी।
अमरनाथ एक्सप्रेस के समय में भी संभावित बदलाव
रेलवे के निर्माण कार्यों का असर अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी पड़ने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक, भागलपुर से जम्मू के बीच चलने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस का समय भी इस निर्माण कार्य के चलते बदल सकता है।