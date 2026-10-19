मधुबनी के कमला बलान में बहता मिला युवती का शव, कौन थी वह और कैसे पहुंची नदी तक?

जागरण संवाददाता, अंधराठाढ़ी (मधुबनी)। बिहार में मधुबनी जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के महरैल स्थित कमला बलान नदी में सोमवार को एक अज्ञात युवती का शव उपलता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नदी में शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के गांवों में हलचल मच गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार को महरैल में कमला बलान नदी में लोगों की नजर शव पर पड़ी। सूचना मिलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगे। शव की स्थिति को देखकर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं, हालांकि काफी प्रयास के बावजूद शव की पहचान नहीं हो सकी।

20 से 25 वर्ष बताई जा रही उम्र इस संबंध में रुद्रपुर थानाध्यक्ष मंजुला मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव युवती का प्रतीत हो रहा है। उसकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच होने का अनुमान है। शव की स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि युवती की मौत चार से पांच दिन पहले हुई होगी।