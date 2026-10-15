मधुबनी की 30 सड़कों पर आठ माह बाद शुरू हुआ मेंटेनेंस, झाड़ियां कटेंगी और गड्ढों की होगी मरम्मत
मधुबनी जिले में आठ महीने बाद 30 सड़कों पर रखरखाव का काम शुरू हो गया है। इसमें झाड़ियों की कटाई, पेड़ों की रंगाई और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत शामिल है।
जागरण संवाददाता, मधुबनी। जिले में पिछले आठ माह से बंद पड़ा पथों के रखरखाव का काम आखिरकार शुरू हो गया है। पथ निर्माण विभाग की ओर से जिले की 30 सड़कों पर मेंटेनेंस कार्य प्रारंभ कराया गया है।
इसके तहत सड़कों पर उगी झाड़ियों की कटाई, पेड़ों की रंगाई, क्षतिग्रस्त हिस्सों की पैच मरम्मत सहित रखरखाव से जुड़े अन्य कार्य किए जा रहे हैं।
लंबे समय से रखरखाव कार्य बंद रहने के बाद इसके शुरू होने से प्रमुख सड़कों की स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी है। विभाग की ओर से रहिका-मधुबनी, पंडौल, सकरी-मधुबनी, रैयाम-मधुबनी, राजनगर-बाबूबरही, बेनीपट्टी-पुपरी, बेनीपट्टी-उमगांव और पंडौल-रामपट्टी सहित अन्य सड़कों पर मरम्मत कार्य शुरू कराया गया है।
इन सड़कों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। ऐसे में नियमित रखरखाव से सड़क किनारे उगी झाड़ियों की समस्या दूर होने के साथ क्षतिग्रस्त हिस्सों को भी दुरुस्त करने में मदद मिलेगी।
रखरखाव के तहत होंगे कई कार्य
मेंटेनेंस कार्य के तहत सड़क किनारे उगी झाड़ियों की कटाई की जा रही है। इसके अलावा निर्धारित स्थानों पर पेड़ों की रंगाई और सड़क पर बने गड्ढों व क्षतिग्रस्त हिस्सों की पैच मरम्मत भी की जा रही है। इन कार्यों का उद्देश्य सड़कों को बेहतर स्थिति में बनाए रखना और आवागमन को सुगम बनाना है।
आठ माह तक बंद था काम
जिले की 30 सड़कों पर मेंटेनेंस कार्य पिछले आठ माह से बंद था। अब काम शुरू होने से संबंधित सड़कों के रखरखाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।
हालांकि, मरम्मत कार्य कब तक पूरा होगा और सभी सड़कों पर काम पूरा करने के लिए विभाग ने क्या समयसीमा तय की है, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
ऐसे में जरूरी है कि मेंटेनेंस कार्य निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप पूरा हो और सड़कों की स्थिति पर नियमित निगरानी रखी जाए, ताकि मरम्मत के बाद लोगों को आवागमन में वास्तविक राहत मिल सके।
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