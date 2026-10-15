अब रात में ट्रेन से मुजफ्फरपुर पहुंचने वालों को राहत, पुलिस मुफ्त बस से घर तक पहुंचाएगी

संवाद सहयोगी, बैरिया (मुजफ्फरपुर)। पर्व-त्योहार में देर रात ट्रेन से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचने वाले यात्रियों को अब घर जाने के लिए वाहन की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा।

रेलवे स्टेशन पर उतरते ही पुलिस की निशुल्क बस सेवा उन्हें सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। दुर्गा पूजा के अवसर पर शुरू की गई यह पहल दीपावली और छठ पूजा तक जारी रहेगी। इससे दूसरे शहरों और राज्यों से आने वाले यात्रियों, खासकर रात में अकेले सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।

एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बुधवार की रात हरी झंडी दिखाकर निशुल्क बस सेवा की शुरुआत की। यह बस रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक संचालित होगी। बस मुजफ्फरपुर जंक्शन से यात्रियों को लेकर बैरिया बस स्टैंड होते हुए निर्धारित रूटों पर चलेगी। इसके बाद यात्रियों को निर्धारित मार्गों से वापस जंक्शन तक पहुंचाने की व्यवस्था भी रहेगी। दो रूटों पर मिलेगी बस की सुविधा पुलिस की ओर से दो अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। पहले रूट में चांदनी चौक, जीरोमाइल, कांटी, मोतीपुर, बरुराज, साहेबगंज और सरैया होते हुए बस जंक्शन लौटेगी। इस मार्ग से शहर के साथ आसपास के क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

दूसरे रूट में माड़ीपुर, गोबरसही, रामदयालु, अघोरिया बाजार, भगवानपुर, कच्ची-पक्की और मझौलिया होते हुए बस जंक्शन पहुंचेगी। इससे शहर के विभिन्न इलाकों में जाने वाले यात्रियों को रात में सुरक्षित आवागमन का विकल्प मिलेगा। दो चरणों में चलेगी सेवा एसएसपी ने बताया कि बस सेवा दो चरणों में संचालित की जाएगी। पहले चरण में दशहरा तक और दूसरे चरण में दीपावली से छठ पूजा तक यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। सेवा का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। उनके सुझावों के आधार पर यात्री सुविधाओं और पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।