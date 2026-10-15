दरभंगा में रात में इस रास्ते से गुजरने वाले ध्यान दें, चार दिनों तक बंद रहेगी रेलवे गुमटी

संवाद सहयोगी, कमतौल (दरभंगा)। अगर आप रात में कमतौल से मुहम्मदपुर या आसपास के इलाकों की ओर जाने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपना रास्ता जरूर तय कर लें।

गोपालपुर रेलवे गुमटी पर चार दिनों तक रात में आवागमन बंद रहेगा। रेलवे ट्रैक के अनुरक्षण कार्य के कारण रात के समय इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में यात्रियों और वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना होगा।

चार रातों तक बंद रहेगा रास्ता कमतौल थाना क्षेत्र के गोपालपुर-मुहम्मदपुर रेलवे गुमटी पर 14 से 17 अक्टूबर तक रेलवे ट्रैक का अनुरक्षण कार्य कराया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक सड़क यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। निर्धारित अवधि में इस रास्ते से वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। रात में इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनानी होगी।

रेलवे ट्रैक का होगा अनुरक्षण पूर्व मध्य रेल के रेल पथ विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, गोपालपुर-मुहम्मदपुर रेलवे गुमटी कमतौल-मुहम्मदपुर रेलखंड के किलोमीटर संख्या 49/17-18 पर स्थित है। यहां समपार संख्या 10 एसपीएल पर रेलवे ट्रैक का अनुरक्षण किया जाएगा। रेलवे की ओर से कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने की तैयारी की गई है।

पुलिस और स्टेशन प्रशासन को सूचना अनुरक्षण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेल पथ विभाग ने कमतौल थानाध्यक्ष और सीतामढ़ी रेल सुरक्षा बल को पत्र भेजकर आवश्यक सहयोग मांगा है। संबंधित रेलवे अधिकारियों के साथ कमतौल और मुहम्मदपुर के स्टेशन अधीक्षकों को भी इसकी सूचना दी गई है।