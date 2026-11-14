फरार ASI चंद्रमोहन सिंह हत्या मामला: अज्ञात पर FIR दर्ज; SSP ने गठित की SIT, अब होगी DNA और बैलिस्टिक जांच

जागरण संवाददाता, मधुबनी। दो नवंबर की रात बाबूबरही के बलिराजगढ़ में पिकेट प्रभारी एएसआई चंद्रमोहन सिंह द्वारा हुई गोलीबारी में अशोक यादव की मौत और तीन लोगों के घायल होने के बाद फरार चंद्रमोहन की तलाश 12 टीमें कर रही थीं।

मगर बुधवार 12 नवम्बर को उसी बलिराजगढ़ में एक व्यक्ति का शव सड़ी गली हालत में मिला। जिसके बाद चंद्रमोहन सिंह से जुड़े सारे कागजात आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस रिवॉल्वर, लैपटॉप, बैग, कपड़े मिले। एसएसपी ने साफ कहा कि शव चंद्रमोहन सिंह का है। मामले में नया मोड़ यह आ गया है कि परिवार वाले पहचान के लिए आने को तैयार नहीं हैं। शव को सीजेएम की कोर्ट से अनुमति लेकर पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा भेजा गया। मगर परिवार वाले नहीं पहुंचे। सूत्रों के अनुसार डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम कर दिया है। इस मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र कुमार ने प्रेस वार्ता की है।

शव बोरे में मिलने की खबर भ्रामक, एसआईटी गठित बाबूबरही में 12 नवंबर को बरामद शव बोरे में बंद नहीं, बल्कि खुले मैदान में झाड़ी के पास खुली अवस्था में मिला था। उक्त जानकारी शनिवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित बोरे में शव मिलने की खबर को भ्रामक बताया है।

उन्होंने बताया कि उक्त मामले में अज्ञात के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर एसडीपीओ सदर-2 (खजौली) के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तीन चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। एफएसएल जांच के साथ शव के नीचे से बरामद सर्विस पिस्टल की बैलिस्टिक जांच और मृतक की पहचान के लिए डीएनए जांच भी कराई जाएगी।

पुलिस ने भ्रामक खबर फैलाने वालों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कही है। नहीं पहुंचे परिवार वाले सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कह रहे हैं कि जिसका शव मिला है उसकी मौत पिटाई से हुई है। गोली नहीं लगी है। वहीं, पुलिस ने पहले कहा था कि सिर पर गोली लगी है।