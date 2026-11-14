मधुबनी में मिले सड़े-गले शव का DMCH में हुआ विशेष पोस्टमार्टम, अब DNA टेस्ट से होगी ASI चंद्रमोहन सिंह की पहचान

संवाद सहयोगी, दरभंगा। मधुबनी जिले के बाबूबरही थाना क्षेत्र स्थित राजा बलिराजगढ़ किला के पास झाड़ी से बरामदसड़े-गले शव का शुक्रवार देर शाम डीएमसीएच में विशेष पोस्टमार्टम कराया गया।

मधुबनी के न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर बाबूबरही थानाध्यक्ष राहुल कुमार शव लेकर डीएमसीएच पहुंचे थे। शव की स्थिति काफी खराब होने के कारण उसकी सामान्य तरीके से पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था।

आंखों और बालों की स्थिति भी काफी खराब हो चुकी थी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सहायक दारोगा चंद्रमोहन सिंह के स्वजन के पहुंचने का इंतजार किया गया।

रात नौ बजे तक स्वजन से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद नियमानुसार तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड गठित कर विशेष पोस्टमार्टम कराया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि पोस्टमार्टम से जुड़े सभी आवश्यक तथ्यों और साक्ष्यों का रिकार्ड सुरक्षित रखा जा सके।

घर में घुसने का आरोप बताया जाता है कि बक्सर जिले के डुमरांव थाना क्षेत्र के चिलहरी गांव निवासी रविंद्र राय के पुत्र चंद्रमोहन सिंह (42) बाबूबरही थाने में सहायक दारोगा के पद पर पदस्थापित थे। उनकी तैनाती बलिराजगढ़ पुलिस पिकेट पर थी।

इस बीच दो नवंबर की रात चंद्रमोहन सिंह पर एक घर में घुसने का आरोप लगा था। ग्रामीणों द्वारा घेर लिए जाने पर की गई फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य घायल हो गए थे। इस घटना के बाद से ही चंद्रमोहन सिंह की तलाश की जा रही थी।

शव की नहीं हुई पुष्टि 12 नवंबर को उनका शव बलिराजगढ़ किले के समीप झाड़ी से बरामद किया गया था। घटनास्थल से उनकी सरकारी पिस्टल के अलावा बैग में रखा लैपटॉप, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ कपड़े भी मिले थे।