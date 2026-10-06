बिहार के अमर अक्षत बने सिटीग्रुप लंदन के मैनेजिंग डायरेक्टर, 39 साल की उम्र में मधुबनी के लाल को मिला मुकाम

जागरण संवाददाता, मधुबनी। जिले के रांटी गांव के लाल अमर अक्षत ने वैश्विक स्तर पर मिथिला का मान बढ़ाया है। मात्र 39 वर्ष की उम्र में उन्हें दुनिया की प्रमुख वित्तीय संस्था सिटीग्रुप लंदन में प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

इस पद पर वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वित्तीय तकनीक (फिनटेक) के क्षेत्र में तकनीकी नेतृत्व संभालेंगे। अमर अक्षत को वैश्विक तकनीक, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और एआई के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। सिटीग्रुप से जुड़ने से पहले वे एपल, मॉर्गन स्टेनली और पेसेफ जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं।