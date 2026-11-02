मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत पर बवाल, डॉक्टरों पर लापरवाही और मारपीट का आरोप

संवाद सूत्र, सिंहेश्वर (मधेपुरा)। जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में मरीज की मौत के बाद सोमवार को हंगामा हुआ।

मृतक के स्वजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए चिकित्सकों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस दौरान डाक्टरों और दूसरे मरीज के स्वजनों के बीच मारपीट का आरोप भी लगा।

स्वजनों ने मोबाइल छीनकर तोड़ने और जबरन कागज पर हस्ताक्षर कराने की बात कही है। अस्पताल उपाधीक्षक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए मामले का अलग पक्ष रखा।

मामला सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के दुलार पिपराही गांव का है। गांव निवासी हीरा देवी रविवार देर शाम अपने बीमार पति प्रदीप मंडल को उपचार के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंची थीं।

उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे प्रदीप मंडल की तबीयत अचानक बिगड़ी और उनकी मौत हो गई।

स्वजनों का आरोप है कि तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने वार्ड में मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों से कई बार चिकित्सकीय सहायता मांगी, लेकिन समय पर समुचित उपचार नहीं मिला। उनका कहना है कि समय रहते डाक्टर उपचार शुरू करते तो शायद प्रदीप मंडल की जान बच सकती थी।