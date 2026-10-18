मधेपुरा में खुर्दा महोत्सव से पप्पू यादव की हुंकार, बोले- तानाशाही के दौर में इंसानियत बचाना सबसे बड़ी चुनौती
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मधेपुरा में खुर्दा महोत्सव का उद्घाटन किया, जहाँ उन्होंने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही के ...और पढ़ें
HighLights
सांसद पप्पू यादव ने खुर्दा महोत्सव का भव्य उद्घाटन किया।
तानाशाही, महंगाई, बेरोजगारी पर पप्पू यादव ने हुंकार भरी।
इंसानियत बचाने, संविधान रक्षा हेतु एकजुटता का आह्वान।
संवाद सूत्र, कुमारखंड (मधेपुरा)। कोसी-सीमांचल के प्रसिद्ध खुर्दा महोत्सव-2026 का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को पूर्णिया के लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया।
उद्घाटन समारोह के दौरान सांसद ने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बाढ़ की समस्या, महिला सुरक्षा और गरीबों की बदहाली जैसे गंभीर मुद्दों पर बेहद बेबाकी से अपनी बात रखी।
उन्होंने देश में बढ़ती तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए लोगों से इंसानियत बचाने, संविधान की रक्षा करने और जरूरतमंदों की मदद के लिए एकजुट होकर आगे आने की पुरजोर अपील की।
समारोह को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि देश में एक अघोषित तानाशाही का माहौल बनाया जा रहा है और आम नागरिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं।
ऐसे समय में लोगों को हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपने कर्म पर भरोसा करते हुए समाज और देश के हक के लिए आगे आना होगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "जब तक मैं जिंदा हूं, किसी की भी तकलीफ, पीड़ा और मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैं हमेशा हर जरूरतमंद के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा।" उन्होंने बिहार के लोगों को हर साल झेलनी पड़ने वाली बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान पर भी जोर दिया।
गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प
सांसद पप्पू यादव ने कहा कि खुर्दा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि क्षेत्र के हर व्यक्ति और परिवार को मुस्कराने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है।
उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे 17 से 25 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव का आनंद लें और आपसी भाईचारे को और अधिक मजबूत बनाएं।
महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ अत्याचार या छेड़छाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पूरे समाज को एकजुट होकर कड़ा विरोध करना चाहिए।
इस दौरान उन्होंने गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 हजार से दो लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देने का बड़ा भरोसा दिलाया। साथ ही युवाओं और ग्रामीणों से जोरदार तरीके से नशे के खिलाफ अभियान चलाने तथा बच्चों को ड्रग्स की गिरफ्त से बचाने का आह्वान किया।
कबड्डी, कुश्ती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मचेगी धूम
आयोजन समिति के अध्यक्ष श्यामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस उद्घाटन समारोह का संचालन सचिव सह संयोजक विनोद कुमार ने किया। आयोजकों ने जानकारी दी कि महोत्सव के दौरान दर्शकों के मनोरंजन और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम तय किए गए हैं:
18 और 19 अक्टूबर: रोमांचक कबड्डी प्रतियोगिता।
20 और 21 अक्टूबर: पारंपरिक कुश्ती दंगल।
22 और 23 अक्टूबर: सांस्कृतिक एवं रंगारंग मनोरंजन कार्यक्रम।
मेले में आसपास के दर्जनों गांवों से भारी संख्या में लोगों के पहुँचने की उम्मीद है। कार्यक्रम के अंत में सांसद ने संविधान बचाने और देश की रक्षा के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी में भाग लेने का आह्वान किया।
इस अवसर पर डॉ. विश्वबंधु बादल, प्रमुख प्रतिनिधि अरुण कुमार सिंह, पूर्व मुखिया अरविंद कुमार, सुशील कुमार, दुखमोचन यादव, वीरेंद्र कुमार साह, रतन देव यादव, गौरव कुमार आनंद, राहुल कुमार, मंटू सिंह, नवीन कुमार, लक्ष्मण यादव, नूर आलम, रवि रंजन, जयप्रकाश मंडल, रामानंद ततमा, अशोक यादव, प्रमोद राम, पवन कुमार, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामजी साह, मो. इलियास, रणधीर यादव, भूपेन्द्र यादव सहित आयोजन समिति के तमाम सदस्य और क्षेत्र के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
महोत्सव एवं आयोजन संबंधी विवरण
|विवरण
|तथ्यात्मक जानकारी
|आयोजन स्थल
|खुर्दा, कुमारखंड (मधेपुरा, कोसी-सीमांचल क्षेत्र)
|कार्यक्रम
|खुर्दा महोत्सव-2026 (17 से 25 अक्टूबर तक आयोजित)
|उद्घाटनकर्ता
|श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (सांसद, पूर्णिया)
|मुख्य घोषणा
|गरीब परिवारों को 20 हजार से 2 लाख तक की आर्थिक मदद का भरोसा
|प्रमुख आकर्षण
|कबड्डी (18-19 Oct), कुश्ती (20-21 Oct) एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम (22-23 Oct)
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