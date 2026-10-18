मधेपुरा में प्रिंस रंजन हत्याकांड: तीन अज्ञात पर केस दर्ज, हत्यारों का सुराग नहीं, पुलिस के हाथ अब भी खाली

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। मधेपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत साहुगढ़ नहर के पास शुक्रवार को दिनदहाड़े अपराधियों ने दुस्साहस का नंगा नाच दिखाया। बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने छिनतई के दौरान विरोध करने पर पीएचडी शोध छात्र प्रिंस रंजन (प्रिंस कुमार) की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी।

मृतक सदर विधायक सह पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर के नजदीकी रिश्तेदार बताए जाते हैं। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे जिले में दहशत और भारी जनआक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है। मृतक छात्र के पिता सुनील कुमार के आवेदन के आधार पर सदर थाना में तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस घटना के वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने, टावर डेटा डंप के विश्लेषण और संदिग्धों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है।

छात्र से पहले बैंक के दो कलेक्शन एजेंटों को बनाया था शिकार पुलिस की पड़ताल और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय एक ही गिरोह के तीन बदमाशों ने साहुगढ़ नहर मार्ग पर सिलसिलेवार वारदात को अंजाम दिया। प्रिंस रंजन को निशाना बनाने से ठीक पहले अपराधियों ने रास्ते में एक निजी बैंक के कलेक्शन एजेंट रंजीत कुमार और कुंदन कुमार को हथियार के बल पर रोका। बदमाशों ने डरा-धमकाकर दोनों का मोबाइल फोन, पहचान पत्र, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बाइक की चाबी छीन ली।

बैग देखकर फाइनेंस कर्मी समझा, भागने पर मारी गोली एजेंटों से लूटपाट के तुरंत बाद बदमाशों की नजर आगे से आ रहे पीएचडी छात्र प्रिंस रंजन पर पड़ी। प्रिंस के पास बैग टंगा देखकर अपराधियों ने उसे भी कोई फाइनेंस या बैंक कर्मी समझा और जबरन रोकने का प्रयास किया।