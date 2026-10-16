दिनदहाड़े गोलियों से दहला मधेपुरा, लूट के दौरान शोध छात्र प्रिंस की हत्या, हमलावरों की तलाश तेज

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। मधेपुरा जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत साहुगढ़ पंचायत के गोढ़ियारी गांव में दिनदहाड़े लूटपाट के दौरान बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी।

इस सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल तथा अस्पताल के लिए रवाना हुई। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर के परिवार से थे मृतक प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान जिले के घैलाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत इनरवा गांव निवासी सुनील कुमार के पुत्र प्रिंस कुमार उर्फ रंजन के रूप में की गई है। प्रिंस भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में शोध (PhD Research) का मेधावी छात्र था।

घटना के संबंध में बताया गया कि वह बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह मधेपुरा के वर्तमान सदर विधायक प्रो. चंद्रशेखर के परिवार थे। शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे की घटी वारदात घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12:15 से 12:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। जब प्रिंस साहुगढ़ के गोढ़ियारी इलाके से गुजर रहा था, तभी अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने उसे घेर लिया।

शुरुआती जानकारियों के अनुसार, लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही गंभीर स्थिति बन गई और अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। सदर अस्पताल पहुंचे पूर्व मंत्री, पुलिस जांच में जुटी घटना की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। जानकारी मिलते ही पूर्व शिक्षा मंत्री सह सदर विधायक प्रो. चंद्रशेखर तुरंत सदर अस्पताल मधेपुरा पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और मधेपुरा पुलिस प्रशासन से अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की।