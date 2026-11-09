मधेपुरा में शिक्षकों का घर-घर अभियान बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों को किया जागरूक

संवाद सूत्र, जागरण, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)। Madhepura Teachers Door to Door Campaign: सरकारी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज प्रखंड में शिक्षकों ने एक अनुकरणीय पहल की है।

प्रखंड की गोपालपुर पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कुमरगंज के शिक्षकों ने पोषक क्षेत्र के विभिन्न मुहल्लों में सघन भ्रमण कर अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया। शिक्षकों ने घर-घर दस्तक देकर अभिभावकों से अपने बच्चों को प्रतिदिन और समय से विद्यालय भेजने का आत्मीय आग्रह किया।

यह जागरूकता अभियान विद्यालय के प्रधानाध्यापक रितु वसंत झा के नेतृत्व में संचालित किया गया, जिसमें शिक्षकों की अलग-अलग टोलियों ने विभिन्न क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभाली। अलग-अलग टोलियों ने संभाला मोर्चा, महादलित टोलों पर रहा विशेष ध्यान अभियान के तहत शिक्षकों को अलग-अलग टीमों में विभाजित किया गया था। पहली टोली में शामिल शिक्षक जयशंकर कुमार, चंदन कुमार और अवधेश कुमार ने भवानंदपुर एवं रामटोला के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों का भ्रमण किया। उन्होंने सुदूर बस्तियों में रहने वाले अभिभावकों को शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पोशाक, साइकिल और विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

वहीं, दूसरी टोली में शामिल शिक्षक समीर कुमार उपाध्याय, अमित कुमार, सतीश कुमार और शिक्षिका वागीशा सुमन ने विद्यालय के आसपास के पोषक क्षेत्रों में भ्रमण किया। इस टीम ने घर-घर जाकर अभिभावकों के साथ-साथ छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित किया और उन्हें नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहने के फायदे समझाए।

अभिभावकों ने की पहल की सराहना, दिखा सकारात्मक माहौल शिक्षकों के इस आत्मीय प्रयास पर अभिभावकों ने बेहद सकारात्मक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी। स्थानीय अभिभावकों का कहना था कि जब शिक्षक खुद उनके दरवाजे तक आकर बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, तो यह बेहद सुखद अनुभव है। ग्रामीणों ने विद्यालय परिवार की इस पहल की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से अभिभावकों में जागरूकता आती है और बच्चों के भीतर भी विद्यालय जाने के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ता है।

"विद्यालय और अभिभावकों के समन्वय से ही संभव है बेहतर शिक्षा" प्रधानाध्यापक रितु वसंत झा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय प्रशासन और अभिभावकों के बीच की दूरी को पाटना और एक बेहतर समन्वय स्थापित करना है।