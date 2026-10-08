PM आवास की फाइलों पर छिड़ा संग्राम! बिहारीगंज नगर पंचायत में पार्षद-पार्षद पुत्र भिड़े, पुलिस ने दफ्तर में जड़ दिया ताला

संवाद सूत्र, बिहारीगंज (मधेपुरा)। Madhepura PM Awas Yojana File Dispute Fight: मधेपुरा जिले के बिहारीगंज नगर पंचायत कार्यालय में गुरुवार शाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी) की फाइलों की कंप्यूटर एंट्री के दौरान फर्जीवाड़े और हेराफेरी के आरोप को लेकर जमकर हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ।

देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दफ्तर के भीतर जनप्रतिनिधियों, उनके पतियों और पुत्रों के बीच तीखी बहस के बाद मारपीट और हाथापाई शुरू हो गई। इस घटना के बाद कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

मधेपुरा जिले के बिहारीगंज नगर पंचायत कार्यालय में पीएम आवास योजना की फाइलों की एंट्री के दौरान दो पक्षों में चले लात-घूंसे



वार्ड 11 के पार्षद पति विजय सिंह, वार्ड 9 के पार्षद पुत्र प्रल्हाद महतो और वार्ड 3 के पार्षद मो. आजाद के बीच हुई हाथापाई



कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) और मुख्य पार्षद के अनुपस्थित रहने पर पार्षद परिजनों द्वारा फाइलें देखने पर उठे बड़े सवाल



एसआई खुर्शीद आलम ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर स्थिति कराई शांत; ईओ मनीला राज और मुख्य पार्षद नीतू देवी ने दिए जांच के आदेश घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने के एसआई खुर्शीद आलम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराकर दफ्तर में ताला बंद करवाया। फाइलों से छेड़छाड़ और हेराफेरी का आरोप; पार्षद पति, पुत्र और पार्षद आपस में भिड़े घटनाक्रम के अनुसार, नगर पंचायत कार्यालय में पीएम आवास योजना की फाइलों की प्रविष्टि की जा रही थी। इसी दौरान वार्ड 11 की पार्षद चुन्नी देवी के पति विजय कुमार सिंह और वार्ड 9 की पार्षद चानो देवी के पुत्र प्रल्हाद महतो के बीच फाइलों में कथित हेराफेरी को लेकर तू-तू, मैं-मैं हुई।

तभी वार्ड 3 के पार्षद मो. आजाद वहां पहुंचे और उन्होंने प्रल्हाद महतो पर फाइलों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों के बीच लात-घूंसे चल गए। प्रल्हाद का कहना था कि वह अपने वार्ड के लाभुकों की फाइल ढूंढ रहे थे, जबकि विजय सिंह व मो. आजाद का आरोप है कि लाभुकों की फाइलें गायब की जा रही थीं।

ईओ और मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति पर सवाल; पुलिस ने खाली कराया दफ्तर, जांच के आदेश इस पूरे वाकये ने नगर पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि बिना किसी अनुमति के पार्षद पुत्र और पार्षद पति सरकारी दफ्तर में गोपनीय फाइलें कैसे खंगाल रहे थे।