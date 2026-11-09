मधेपुरा के चौसा में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग: खोपरिया चौक पर युवक के सिर में मारी गोली, अस्पताल पहुंचते ही मौत

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। Madhepura Chausa Murder Subodh Singh Shot Dead: जिले के चौसा थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने रविवार की देर रात एक बड़ी खूनी वारदात को अंजाम दिया। खोपरिया गांव में मोटरसाइकिल सवार 40 वर्षीय युवक सुबोध सिंह की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी।

वारदात देर रात करीब 11:30 बजे खोपरिया चौक के पास घटी। गोलीबारी की इस दुस्साहसिक घटना से पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल कायम हो गया है। प्रारंभिक जांच और स्थानीय चर्चाओं में इस हत्याकांड के पीछे पुरानी आपसी दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है।

साथियों संग बाइक से निकले थे सुबोध, चौक पर अपराधियों ने की फायरिंग ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार की रात करीब साढ़े ग्यारह बजे सुबोध सिंह अपने दो अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी काम से निकले थे। जैसे ही उनकी बाइक खोपरिया चौक के समीप पहुंची, पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं।

अचानक हुई इस गोलीबारी में एक गोली सीधे सुबोध सिंह के सिर में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर गिर पड़े। फायरिंग की आवाज से इलाके में भगदड़ मच गई और इसका फायदा उठाकर हमलावर अंधेरे का लाभ लेते हुए मौके से फरार हो गए।

अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम, परिजनों में मचा कोहराम घटना के तुरंत बाद साथ मौजूद लोगों और स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर रूप से घायल सुबोध सिंह को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, वहां तैनात चिकित्सकों ने जांच के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही मृतक के परिजनों में चीख-पुकार मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

शव का कराया गया पोस्टमार्टम, लिखित शिकायत का इंतजार मामले की सूचना मिलते ही चौसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा सदर अस्पताल भेज दिया। उदाकिशुनगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) पवन कुमार सिंह ने बताया कि स्वजनों की ओर से सिर में गोली लगने के कारण युवक की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई है।