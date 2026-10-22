मधेपुरा में मुंगेर-जमुई के बीच कबड्डी का रोमांच, खिलाड़ियों के दमदार दांव-पेच ने बांधा समां

संवाद सूत्र, चौसा (मधेपुरा)। महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने और नशामुक्त समाज के निर्माण के बुलंद संकल्प के साथ मंगलवार को मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड अंतर्गत भटगामा में दो दिवसीय 'भटगामा महोत्सव 2026' का भव्य आगाज हुआ। महोत्सव के पहले दिन मुंगेर और जमुई की टीमों के बीच कबड्डी का बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया।

दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन, फुर्ती और बेहतरीन तालमेल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, वहीं उपस्थित लोगों ने भी तालियां बजाकर खिलाड़ियों का जमकर उत्साहवर्धन किया। प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ उदाकिशुनगंज के एसडीएम पंकज कुमार घोष और एसडीपीओ पवन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। खेल और सामाजिक बदलाव का बना जरिया आयोजन की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सवेरा संस्था के संस्थापक एवं वरिष्ठ पत्रकार विनोद आशीष ने बताया कि इस महोत्सव का मुख्य लक्ष्य मनोरंजन और खेल के साथ-साथ समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाना है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उचित मंच और मार्गदर्शन के अभाव में कई प्रतिभावान खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते। कबड्डी प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

नशामुक्ति और महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर महोत्सव के दौरान समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान चलाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। आयोजकों ने युवाओं को नशे की लत से दूर रहकर खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया।