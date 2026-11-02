मधेपुरा के बुधनगर में 11000 वोल्ट के तार ने ली दो दोस्तों की जान, सुबह टहलने निकले थे सिंटू व रोशन

संवाद सूत्र, घैलाढ़ (मधेपुरा)। Madhepura Electrocution Death: मधेपुरा जिले के घैलाढ़ प्रखंड अंतर्गत झिटकिया पंचायत के बुधनगर गांव में रविवार तड़के 11 हजार वोल्ट (हाईटेंशन) बिजली के तार की चपेट में आने से दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान बुधनगर वार्ड संख्या तीन निवासी सुधीर यादव के पुत्र सिंटू कुमार (23) और गुलाब यादव के पुत्र रोशन कुमार (19) के रूप में हुई है।

एक ही गांव के दो नवयुवक दोस्तों की असमय मौत से बुधनगर में मातम छा गया है और दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों को लेकर मृतकों के परिवार और विद्युत विभाग के दावे आमने-सामने आ गए हैं, जिससे पूरा मामला संशय में उलझ गया है।

टहलने के दौरान गिरा तार और हो गया हादसा घटना के संदर्भ में मृतकों के स्वजन नारायण यादव, शशि यादव और डॉ. हर्ष सिंधु ने बताया कि रविवार सुबह सिंटू कुमार और रोशन कुमार रोज की तरह सुबह करीब पांच बजे घर से टहलने के लिए निकले थे। वे गांव के पास नहर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक 11 हजार वोल्ट का जर्जर हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर उनके ऊपर गिर गया।

तेज करंट की चपेट में आने के कारण दोनों युवकों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जर्जर तार टूटने और विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। हादसे के बाद स्वजनों के चीत्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया।

चोरी के इरादे से तार काटने के दौरान लगी करंट दूसरी ओर, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा घैलाढ़ के कनीय विद्युत अभियंता (जेई) अजीत कुमार ने वरीय अधिकारियों को भेजे आवेदन में घटना को पूरी तरह अलग रूप दिया है। आवेदन के अनुसार, रविवार सुबह करीब 5:31 बजे बुधनगर में दो लोगों की करंट से मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद विभागीय टीम को घटनास्थल पर भेजा गया।

विभाग की ओर से आशंका जताई गई है कि लक्ष्मीनियां फीडर की 11 हजार वोल्ट की चालू लाइन को दोनों युवक कथित तौर पर अवैध तरीके से काटने का प्रयास कर रहे थे। विभाग ने दावा किया है कि घटनास्थल पर ली गई तस्वीरों में दोनों के हाथों में 11 हजार वोल्ट का तार देखा गया है। इसके अलावा, बेलोखरी क्षेत्र में पूर्व में 24 पोल से तार काटे जाने की घटना का उल्लेख करते हुए विभाग ने संगठित तार चोर गिरोह की संलिप्तता की आशंका जताई है।