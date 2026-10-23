बिहार में बाढ़ के स्थाई समाधान की बड़ी पहल, डिप्टी सीएम विजय चौधरी से मिले डॉ. प्रिंस, सौंपी विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट

संवाद सहयोगी, मधेपुरा। बिहार में हर साल तबाही मचाने वाली बाढ़ के दीर्घकालिक और वैज्ञानिक समाधान के साथ-साथ गंगा नदी के बदलते स्वरूप को समझने के लिए एक बड़ी अकादमिक पहल की गई है।

डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर, पटना के निदेशक और भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय (मधेपुरा) के सहायक प्राध्यापक प्रो. डा. प्रिंस फिरोज अहमद ने बक्सर से फरक्का तक गंगा की जलवैज्ञानिक और भू-आकृतिक गतिशीलता तथा बिहार में बाढ़ के जोखिम पर एक विस्तृत शोध-पांडुलिपि तैयार की है।

इसी सिलसिले में डा. प्रिंस फिरोज अहमद ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी से औपचारिक मुलाकात कर अपनी यह महत्वपूर्ण शोध-पांडुलिपि प्रस्तुत की। उपमुख्यमंत्री ने शोध के विषय और उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की काफी सराहना की और इस विषय पर आगे की रणनीति तय करने के लिए आगामी 30 अक्टूबर को पटना के चाणक्य होटल में आयोजित प्रस्तावित विशेष बैठक में उन्हें आमंत्रित किया है।

580 किलोमीटर लंबे बक्सर–फरक्का गंगा कॉरिडोर का समेकित अध्ययन प्रो. डा. प्रिंस फिरोज अहमद के अनुसार, इस शोध में लगभग 580 किलोमीटर लंबे बक्सर–फरक्का गंगा गलियारे को मुख्य केंद्र में रखा गया है। इसमें नदी के जलप्रवाह, अवसाद (गाद) संचय, नदी तल में आ रहे बदलाव, और घाघरा, गंडक, कोसी तथा सोन जैसी प्रमुख सहायक नदियों के योगदान के साथ गंगा की बदलती भू-आकृति का समेकित अध्ययन प्रस्तावित किया गया है।

शोध का मुख्य दृष्टिकोण यह है कि बिहार में बाढ़ की समस्या को केवल भारी बारिश, जलस्तर या तटबंधों के पारंपरिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके लिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं, नदी प्रबंधन और बाढ़-मैदान की संवेदनशीलता का वैज्ञानिक अध्ययन बेहद जरूरी है।