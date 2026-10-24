मधेपुरा में खेसारी लाल के कार्यक्रम में जाने की होड़ में हादसा, स्टेट हाईवे-91 पर बाइक दुर्घटनाओं में 19 लोग घायल

संवाद सूत्र, कुमारखंड (मधेपुरा)। स्टेट हाइवे 91 पर खुर्दा महोत्सव में शिरकत करने और लोकप्रिय भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की एक झलक पाने की चाहत कई लोगों के लिए भारी पड़ गई।

महोत्सव देखने के उत्साह में आ रहे और वापस लौट रहे लोग अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में कुल 19 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनमें से 12 लोग महोत्सव में जाते समय और 7 लोग कार्यक्रम से लौटते वक्त हादसे के शिकार हुए।

सभी घायल मोटरसाइकिल से अनियंत्रित होकर गिरने के कारण जख्मी हुए हैं। घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), कुमारखंड पहुँचाया गया। जहाँ चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद एक दर्जन से अधिक गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए अन्य हायर मेडिकल संस्थानों के लिए रेफर कर दिया गया। इन घायलों में मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया जिले के विभिन्न इलाकों के लोग शामिल हैं।

कार्यक्रम को लेकर था भारी उत्साह, भीड़भाड़ के बीच हुए हादसे खुर्दा महोत्सव में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के आगमन को लेकर युवाओं और संगीत प्रेमियों में भारी क्रेज देखा गया था। आसपास के गाँवों के अलावा दूर-दराज के प्रखंडों और पड़ोसी जिलों से भी बड़ी संख्या में दर्शक पहुँचे थे।

शाम के समय महोत्सव स्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर अचानक वाहनों की आवाजाही और भीड़ काफी बढ़ गई, जिसके कारण कई लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। हालांकि, दुर्घटना के सटीक कारणों और परिस्थितियों को लेकर अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।