मधेपुरा में खेसारी लाल के कार्यक्रम में जाने की होड़ में हादसा, स्टेट हाईवे-91 पर बाइक दुर्घटनाओं में 19 लोग घायल
खेसारी लाल यादव के खुर्दा महोत्सव में जाने और लौटने के दौरान स्टेट हाईवे 91 पर बाइक दुर्घटनाओं में कुल ...और पढ़ें
HighLights
खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में 19 लोग घायल हुए।
स्टेट हाईवे 91 पर बाइक दुर्घटनाएं हुईं।
भीड़ प्रबंधन और यातायात नियंत्रण की कमी उजागर हुई।
संवाद सूत्र, कुमारखंड (मधेपुरा)। स्टेट हाइवे 91 पर खुर्दा महोत्सव में शिरकत करने और लोकप्रिय भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की एक झलक पाने की चाहत कई लोगों के लिए भारी पड़ गई।
महोत्सव देखने के उत्साह में आ रहे और वापस लौट रहे लोग अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में कुल 19 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनमें से 12 लोग महोत्सव में जाते समय और 7 लोग कार्यक्रम से लौटते वक्त हादसे के शिकार हुए।
सभी घायल मोटरसाइकिल से अनियंत्रित होकर गिरने के कारण जख्मी हुए हैं। घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), कुमारखंड पहुँचाया गया।
जहाँ चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद एक दर्जन से अधिक गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए अन्य हायर मेडिकल संस्थानों के लिए रेफर कर दिया गया। इन घायलों में मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया जिले के विभिन्न इलाकों के लोग शामिल हैं।
कार्यक्रम को लेकर था भारी उत्साह, भीड़भाड़ के बीच हुए हादसे
खुर्दा महोत्सव में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के आगमन को लेकर युवाओं और संगीत प्रेमियों में भारी क्रेज देखा गया था। आसपास के गाँवों के अलावा दूर-दराज के प्रखंडों और पड़ोसी जिलों से भी बड़ी संख्या में दर्शक पहुँचे थे।
शाम के समय महोत्सव स्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर अचानक वाहनों की आवाजाही और भीड़ काफी बढ़ गई, जिसके कारण कई लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। हालांकि, दुर्घटना के सटीक कारणों और परिस्थितियों को लेकर अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
अस्पताल द्वारा जारी घायलों की सूची
कुमारखंड सीएचसी से मिली जानकारी के अनुसार, घायलों में मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया के कई ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल हैं:
पुरैनी प्रखंड: सरहदगति वार्ड संख्या-1 निवासी परमेश्वरी राम (पिता- जगदीश राम), अहमदी खातून और मोहम्मद फरहान।
सुपौल जिला (छातापुर प्रखंड): डहरिया पंचायत निवासी प्रशांत कुमार (पिता- महेंद्र पासवान) तथा तमुआ निवासी सोनू कुमार और अभिषेक कुमार (पिता- धीरेंद्र पासवान)।
मधेपुरा/मुरलीगंज: मुरलीगंज के रामपुर निवासी अभिषेक कुमार (पिता- शंभू पासवान) तथा शहर के वार्ड संख्या-10 निवासी संतोष कुमार।
शंकरपुर प्रखंड: हरिराहा निवासी दिलखुश कुमार तथा भेलवा निवासी ज्योतिष कुमार, रंजीत कुमार और रवि कुमार।
कुमारखंड क्षेत्र: टेंगराहा निवासी सुमित कुमार, बिशनपुर सुंदर निवासी सुल्तान कुमार, गढ़िया निवासी उमेश कुमार साह, बिशनपुर बाजार निवासी गजेंद्र यादव, हरिबोला निवासी सुरेश शर्मा और रहटा निवासी नंदन कुमार।
फिलहाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किए गए सभी घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। इस बड़ी घटना ने एक बार फिर से इस तरह के आयोजनों के दौरान यातायात नियंत्रण, सुरक्षित आवागमन और भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) की महत्ता को रेखांकित कर दिया है। प्रशासन और पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि और पूरी रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
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