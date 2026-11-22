संवाद सहयोगी, लखीसराय। शनिवार को जिला वासियों और कलाकारों के लिए खास दिन रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाली में आयोजित जनसभा कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से 630 सीटों की क्षमता वाले आधुनिक अटल कला भवन का उद्घाटन किया।

इस भवन के निर्माण पर 14 करोड़ 97 लाख रुपये की रशि खर्च की गई है। भवन के अंदर विशाल सभागार और मंच आकर्षण का केंद्र है। जिले के कलाकारों को अब बड़ा मंच इस भवन में मिलेगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। नवनिर्मित अटल कला भवन को विशेष रूप से सजाया गया था। प्रधानमंत्री के द्वारा जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड अंतर्गत 43 लाख की लागत से बने अलीनगर स्वास्थ्य उपकेंद्र का भी उद्घाटन किया गया। इसके अलावे नगर परिषद लखीसराय और नगर परिषद बड़हिया के पीएम आवास शहरी योजना के पांच पांच लाभुकों को प्रतीकात्मक रूप से चाबी प्रदान किया गया।

पीएम के लाइव कार्यक्रम से जुड़े रहे डीएम के साथ सभी अधिकारी अटल कला भवन के विशाल मंच पर एक बड़ा पर्दे बाला एलईडी लगाया गया था। जिसपर प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण किया गया। डीएम शैलेंद्र कुमार के साथ एडीएम नीरज कुमार, डीडीसी सुमित कुमार, एसडीओ प्रभाकर कुमार के अलावे नगर परिषद लखीसराय के सभापति अरविंद पासवान सहित बड़हिया और पिपरिया प्रखंड़ के प्रमुख प्रतिनिधि, कई वार्ड पार्षद, प्रशिक्षु जीएनएम एवं स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम सभागार में बैठकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और कार्यक्रम को देखा।