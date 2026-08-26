Nepal Flash Flood: नेपाल में तबाही की खबर से लखीसराय में बढ़ी चिंता, गंगा के पानी ने पकड़ी रफ्तार

संवाद सहयोगी, लखीसराय। बुधवार की शाम अचानक मौसम का मिजाज बदला और जिले में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। झमाझम बारिश के बीच आसमानी बिजली की तेज गर्जना से लोग सहम गए। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को तेज बारिश के बाद राहत मिली।

वहीं, धान की रोपनी के दौर में हुई बारिश किसानों के लिए भी राहत लेकर आई है। तेज बारिश शुरू होते ही लखीसराय शहर की मुख्य सड़कें खाली हो गईं। मुख्य मार्ग से लेकर मोहल्लों तक नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा। कई जगह जल जमाव की स्थिति बन गई। खराब मौसम और तेज बारिश के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। गंगा के बढ़ते पानी से दियारा क्षेत्र में चिंता इधर, नेपाल में भारी तबाही की खबर सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद जिले के लोगों में संभावित बाढ़ को लेकर चिंता बढ़ गई है। जिले की किऊल, हरुहर और गंगा नदियां पानी से लबालब हैं। खासकर गंगा नदी का पानी पिपरिया प्रखंड और बड़हिया के नदी तटीय गांवों तक पहुंच गया है।

हालांकि, पिछले 24 घंटे में नदियों के जलस्तर में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। पिपरिया प्रखंड के वलीपुर, रामचंद्रपुर और पिपरिया पंचायत के निचले इलाकों तक गंगा का पानी पहुंच गया है। इससे मक्का और सब्जी की फसल को नुकसान हुआ है।