लखीसराय में भी शिक्षकों को डबल सैलरी, AG रिपोर्ट के बाद DM ने दिये जांच के आदेश

मनोज कुमार सिंह, लखीसराय। पटना, भागलपुर सहित अन्य जिलों में वेतन भुगतान में गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद अब लखीसराय में भी शिक्षकों को दो बार वेतन भुगतान किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।

जिले के विभिन्न प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय प्रधानों और नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है।

बताया जा रहा है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के माध्यम से वर्ष 2024 और 2025 में कुछ शिक्षकों को दोहरा वेतन भुगतान किया गया।

इस मामले में महालेखाकार (एजी), पटना की जांच के बाद सवाल उठे हैं। हालांकि, जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम ने जिले में शिक्षकों को दोहरा वेतन भुगतान किए जाने की बात से इनका किया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने स्वयं बैठक कर इसकी जांच का आदेश दिया है। एजी, पटना की ओर से इस संबंध में आदेश आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच भी हलचल मची हुई है।