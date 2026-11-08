लखीसराय में जुआरियों की घेराबंदी करने गई पुलिस पर पथराव! दारोगा का सिर फटा, महिला सिपाही घायल; 12 हमलावर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, लखीसराय। Lakhisarai Police Attacked : लखीसराय जिले के बालगुदर गांव स्थित साहनी टोला में शनिवार की देर रात कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। जुए के अड्डे पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों और उपद्रवियों ने अचानक भारी पथराव शुरू कर दिया।

इस हिंसक हमले में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) त्रिभुवन ठाकुर का सिर फट गया, जिससे वे लहूलुहान हो गए। वहीं महिला सिपाही रुचि कुमारी सहित चार अन्य पुलिसकर्मी भी रोड़ेबाजी में चोटिल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए इलाके से 12 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है।

जुआरियों के जमावड़े की सूचना पर पहुंची थी तीन दारोगाओं की टीम जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बालगुदर गांव के साहनी टोला में बड़े पैमाने पर जुआरियों का जमावड़ा लगा हुआ है और दिवाली के मौके पर अवैध जुआ संचालित किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन और त्वरित कार्रवाई के लिए लखीसराय थाने से एसआई त्रिभुवन ठाकुर, एसआई पीके निराला और एसआई रवि कुमार के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर छापेमारी के लिए पहुंचा।

पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से इलाके की घेराबंदी की और मौके से दो-तीन जुआरियों को रंगेहाथ हिरासत में ले लिया। पुलिस अभी पकड़े गए जुआरियों को वाहन तक लाने की तैयारी कर ही रही थी कि वहां मौजूद अन्य जुआरियों, उनके समर्थकों और असामाजिक तत्वों ने हंगामा शुरू कर दिया।

अचानक हुई ताबड़तोड़ पत्थरबाजी, जान बचाकर निकली टीम देखते ही देखते उपद्रवियों ने पुलिस टीम को चारों तरफ से घेर लिया और अचानक ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अंधेरे और अचानक हुए इस हमले से पुलिसकर्मियों के बीच अफरातफरी मच गई। जब तक पुलिस जवान संभल पाते, पत्थरों की चपेट में आने से एसआई त्रिभुवन ठाकुर के सिर में गंभीर चोट लग गई और वे खून से लथपथ हो गए।

पथराव में महिला सिपाही रुचि कुमारी सहित कुल पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति बिगड़ती देख और ग्रामीणों के उग्र तेवर को भांपते हुए पुलिस टीम किसी तरह अपने घायल साथियों को सुरक्षित निकालते हुए वहां से बाहर आई। भारी पुलिस बल ने की घेराबंदी, 12 आरोपी सलाखों के पीछे घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस में हड़कंप मच गया। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और अतिरिक्त पुलिस बल के साथ बालगुदर के साहनी टोला में सघन छापेमारी अभियान शुरू किया गया। पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए उपद्रव करने और पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोप में मौके से 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।