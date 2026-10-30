लखीसराय में युवती नीलम हत्याकांड का फैसला, दोषी बंगाली कुमार को उम्रकैद, 10 हजार रुपये का जुर्माना

संवाददाता, लखीसराय। लखीसराय जिले में वर्ष 2024 में हुए एक चर्चित युवती हत्याकांड में अदालत ने त्वरित सुनवाई पूरी करते हुए दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम (ADJ-1) रजनी कुमारी की अदालत ने शुक्रवार को मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास (उम्रकैद) और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

सजा पाने वाला दोषी बंगाली कुमार उर्फ रईस, वीरूपुर थाना क्षेत्र के कमरपुर गांव निवासी राम इकबाल महतो का पुत्र है। अदालत ने वीरूपुर थाना कांड संख्या 6/24 एवं जीआर संख्या 3/24 में विचारण (ट्रायल) पूरा होने के बाद उसे भारतीय दंड संहिता की हत्या से जुड़ी धारा के तहत दोषी करार देते हुए यह कठोर फैसला सुनाया।

20 फरवरी 2024 को गोली मारकर ली थी जान अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 20 फरवरी 2024 की है। आरोपी बंगाली कुमार उर्फ रईस ने किसी बात को लेकर गांव के ही मुकेश महतो की पुत्री नीलम कुमारी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और परिजनों के बयान पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया था।

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने सुनाया निर्णय मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक (APP) दिनेश कुमार मंडल ने मजबूत साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत कर अदालत से सख्त से सख्त सजा देने की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामबालक यादव ने अपने मुवक्किल के पक्ष में बहस की।