जमुई के झाझा में आधी रात चार्जिंग पर लगे ई-स्कूटर में लगी आग! डिक्की में रखे 50 हजार रुपये भी जलकर राख

संवाद सूत्र, बोड़वा (जमुई)। जमुई जिले के झाझा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 21, पुरानी बाजार में गुरुवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ घर में चार्जिंग में लगाई गई एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक भीषण आग लग गई।

देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे स्कूटर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। यही नहीं, उसी दिन बैंक से निकाले गए 50 हजार रुपये नकद भी स्कूटर की डिक्की में ही रखे होने के कारण जलकर स्वाहा हो गए। इस घटना से घर और आसपास के इलाके में देर रात अफरा-तफरी मच गई।

आधी रात पानी पीने उठे तो कमरे में भरा था धुआं घटना के संबंध में गृहस्वामी नरेश साव ने बताया कि गुरुवार की रात करीब 12 बजे वे पानी पीने के लिए उठे थे। इसके बाद जब वे कमरे में बैठे थे, तो अचानक उन्हें घर के अंदर घना धुआं भरता हुआ महसूस हुआ। अनहोनी की आशंका में जब वे तुरंत बाहर निकले, तो देखा कि बरामदे/आंगन में चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटर आग की ऊंची लपटों से घिरी हुई थी।

यह नजारा देखते ही उन्होंने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के पड़ोसी तुरंत मौके पर दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद पानी व अन्य साधनों की मदद से आग पर काबू पाया। अगर समय रहते आग न बुझाई जाती, तो पूरा मकान इसकी चपेट में आ सकता था।

तीन माह पहले खरीदा था स्कूटर, बैंक से निकाले पैसे भी जले पीड़ित नरेश साव ने रोते-बिलखते हुए बताया कि उनके बेटे ने महज तीन महीने पहले ही लगभग 50 हजार रुपये में यह इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। वहीं, उनकी बहू ने गुरुवार की दोपहर ही बैंक से 50 हजार रुपये की निकासी की थी और आपातकालीन इस्तेमाल के लिए उस नकद राशि को स्कूटर की डिक्की में रख दिया था।