पटना में जमुई की बेटियों का ताइक्वांडो में जलवा, कोमल ने स्वर्ण तो प्रकृति ने कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया मान

संवाद सूत्र, बोड़वा (जमुई)। जमुई जिले के झाझा की बेटियों ने अपनी खेल प्रतिभा के दम पर राज्य स्तर पर एक बार फिर जिले का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय अंतर प्रमंडल विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झाझा की दो प्रतिभावान खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में कोमल कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि प्रकृति कुमारी ने कांस्य पदक जीतकर जिले को गौरवान्वित किया है।

खेल विभाग, बिहार और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस तीन दिवसीय रोमांचक प्रतियोगिता में द चैंपियन क्लब एंड स्पीड ताइक्वांडो एकेडमी, झाझा की खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन खेल कौशल का लोहा मनवाया। भार वर्ग और मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन प्रतियोगिता के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने अपने-अपने वर्ग में कड़ा मुकाबला किया: कोमल कुमारी: अंडर-19 आयु वर्ग के 40 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लेते हुए कोमल ने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को शिकस्त दी और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।

प्रकृति कुमारी: इसी आयु वर्ग के 68 किलोग्राम भार वर्ग में प्रकृति ने जुझारू और दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रशिक्षक का मार्गदर्शन और खेल प्रेमियों में खुशी दोनों विजेता खिलाड़ी एकेडमी के मुख्य प्रशिक्षक अमरदेव कुमार तांती के सख्त मार्गदर्शन और देखरेख में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। खिलाड़ियों की इस बड़ी सफलता से झाझा क्षेत्र के खेल प्रेमियों, अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों में भारी हर्ष और उत्साह का माहौल है।