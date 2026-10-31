लखीसराय में पिकअप की टक्कर से जूनियर इंजीनियर की मौत, ड्राइवर फरार

जागरण संवाददाता, लखीसराय। बड़हिया-लखीसराय मुख्य सड़क पर दरियापुर गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-80 पर शनिवार की रात पिकअप वाहन की टक्कर से बाइक सवार लोक निर्माण विभाग के कनीय अभियंता रामाशीष भारती उर्फ अनिल दास (41) की मौत हो गई।

गंभीर रूप से घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल, लखीसराय पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वह समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में पदस्थापित थे।

जांच में जुटी पुलिस।(जागरण)

मृतक सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र की चंदनपुरा पंचायत अंतर्गत नवाबगंज गांव निवासी थे। वह गुरूचरण दास के पुत्र थे। स्वजन के अनुसार, रामाशीष बड़हिया में अपने एक रिश्तेदार के यहां से बाइक से अपने गांव लौट रहे थे।



इसी दौरान दरियापुर गांव के समीप एक पिकअप वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। वहीं, उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि रामाशीष प्रत्येक शनिवार को ड्यूटी के बाद बाइक से ही घर लौटते थे।