30 किसानों से ₹1 करोड़ का अनाज लेकर परिवार समेत फरार हुआ व्यापारी, लखीसराय में मचा भारी हड़कंप

संवाद सूत्र, लखीसराय। जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत वलीपुर गांव में किसानों से उधार अनाज खरीदकर एक करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किए बिना गल्ला व्यापारी के परिवार सहित फरार होने का मामला सामने आया है।

गांव के ही करीब 30 किसानों ने गल्ला व्यापारी पर करीब एक करोड़ रुपये की ठगी कर लेने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित किसानों ने न्यायालय, लखीसराय और पिपरिया थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

परिवार के साथ गांव से लापता

पीड़ित किसानों में वलीपुर गांव के प्रगतिशील किसान विजय सिंह, रामउदय सिंह, महेश प्रसाद सिंह, हरेराम सिंह, रणधीर कुमार सिंह और प्रमोद सिंह सहित तीन दर्जन से अधिक किसान शामिल हैं।

किसानों के अनुसार, गांव के ही गल्ला व्यापारी राजेश साव, वाल्मीकि साव, राजीव साव और चटपाल साव ने उनसे मक्का, सरसों एवं गेहूं उधार खरीदा था। व्यापारियों ने अनाज बेचने के बाद सभी किसानों को उनकी राशि का भुगतान करने का भरोसा दिया था। हालांकि, भुगतान करने से पहले ही सभी व्यापारी अपने परिवार के साथ गांव से लापता हो गए।

दस वर्षों से किसानों से करते थे अनाज का कारोबार पीड़ित किसानों ने बताया कि उक्त गल्ला व्यापारी पिछले करीब दस वर्षों से इलाके में किसानों से अनाज खरीदने और बेचने का कारोबार कर रहे थे। इसी विश्वास के आधार पर किसानों ने उन्हें मक्का, सरसों और गेहूं उधार दिया था।

किसानों का आरोप है कि व्यापारियों ने करीब एक करोड़ रुपये से अधिक का अनाज खरीदने के बाद भुगतान नहीं किया और परिवार सहित फरार हो गए। किसानों ने बताया कि वे बड़ी मेहनत और सूद पर कर्ज लेकर खेती करते हैं। फसल बेचने के बाद मिलने वाली राशि से उन्हें कर्ज चुकाने और अगली खेती की तैयारी करनी थी। लेकिन व्यापारी के लापता होने से उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है। पीड़ित किसान राशि वापस मिलने को लेकर काफी चिंतित हैं।