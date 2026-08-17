लखीसराय मंदिर हादसा: कमजोर बैरिकेडिंग और बिजली पोल पर उठे सवाल, भीड़ नियंत्रण के दावों की खुली पोल

संवाद सहयोगी, लखीसराय। Ashokdham Temple Stampede: अशोकधाम में सावन की तीसरी सोमवारी की सुबह हुई भगदड़ ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए प्रशासनिक इंतजाम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हादसे में सात महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि एक पुरुष सहित 27 श्रद्धालु घायल हुए हैं। मौके की स्थिति और सामने आए तथ्यों से प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि भीड़ नियंत्रण के लिए किए गए इंतजाम ही हादसे के दौरान जानलेवा साबित हुए।

श्रद्धालुओं की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए लगाए गए बैरिकेडिंग में मजबूत संरचना के बजाय कमजोर बांस का इस्तेमाल किया गया था। घटनास्थल के पास ही गिरा विद्युत पोल और तार। बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ खेत की ओर खाई थी। सबसे गंभीर बात यह रही कि बैरिकेडिंग को सहारा देने के लिए एक बिजली पोल को भी खंभे के रूप में इस्तेमाल कर लिया गया था। यानी जिस स्थान पर हजारों श्रद्धालुओं के दबाव को नियंत्रित करने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत थी, वहां अस्थायी और कमजोर इंतजाम किए गए थे।

सुबह जैसे-जैसे भीड़ का दबाव बढ़ा, कमजोर बांस की बैरिकेडिंग दबाव नहीं झेल सकी और टूट गई। इसी दौरान बैरिकेडिंग के खंभे के रूप में इस्तेमाल किया गया बिजली पोल भी खेत की तरफ गिर गया। इसके बाद बिजली के तार से चिंगारी निकलने और करंट के झटके की स्थिति उत्पन्न होने की बात सामने आई। अचानक चिंगारी और बिजली के झटके से श्रद्धालुओं में भय फैल गया। घनी भीड़ के बीच लोगों को सुरक्षित निकलने का रास्ता समझ में नहीं आया और बचने की कोशिश में भगदड़ मच गई।

भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था पर उठे सवाल हादसे ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब प्रशासन को पहले से सोमवारी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान था तो बैरिकेडिंग की मजबूती की जांच क्यों नहीं की गई।