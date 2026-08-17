लखीसराय मंदिर हादसा: 5 भाइयों के सिर से उठा इकलौती बहन का साया, इस रक्षाबंधन सूनी रह जाएंगी कलाइयां

संवाद सूत्र जागरण, बड़हिया (लखीसराय)। Lakhisarai Ashokdham Temple Stampede> अशोक धाम में तीसरे सोमवारी को हुए भगदड़ के दौरान बड़हिया नगर क्षेत्र वार्ड संख्या 12 इंद टोला निवासी निरंजन कुमार सिंह की 44 वर्षीय पत्नी मनमाला देवी की मौत से बड़हिया में शोक का माहौल है।

मनमाला देवी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। अपने पति एवं बच्चों के सुख शांति को लेकर हर वर्ष सावन में प्रत्येक सोमवारी को अशोक धाम जाती थी। वह पिछले दोनों सोमवार को भी अपने स्वजनों एवं पड़ोसियों के साथ अशोक धाम पैदल पहुंचकर इन्द्रदमनेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया था। पिछले वर्ष 2025 में भी सावन के हर सोमवारी को वह अशोक धाम पैदल गयी थी। इस वर्ष तीसरे सोमवारी को वह अपनी एक मात्र पुत्री पल्लवी एवं गोतनी के पुत्र रौशन कुमार, शिवम कुमार, स्नेहा कुमारी पड़ोसी रूपम देवी आदि लोगों के साथ वह सुबह में पैदल अशोक धाम गयी थी।