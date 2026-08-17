लखीसराय : अशोकधाम भगदड़ पर पुलिस मुख्यालय सख्त; DM-SP को सुरक्षा व ट्रैफिक पर दिए कड़े निर्देश, स्पेशल ब्रांच का पत्र

जागरण संवाददाता, लखीसराय। लखीसराय स्थित प्रसिद्ध श्री इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर (अशोकधाम) में सावन के सोमवार को मची भगदड़ और सात महिला श्रद्धालुओं की मौत की दुखद घटना को बिहार पुलिस मुख्यालय ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। हादसे के तुरंत बाद पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा (स्पेशल ब्रांच) के पुलिस अधीक्षक (जी) ने लखीसराय के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) को एक आपात पत्र जारी कर प्रशासनिक सतर्कता, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और चाक-चौबंद यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया है।

पत्र की प्रति मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त और पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक (DGP) और अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) को भी आवश्यक कार्रवाई व सूचना के लिए भेजी गई है। धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला, विधि-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अशोकधाम मंदिर परिसर में श्रावण मास के सोमवार को अप्रत्याशित भीड़ के कारण भगदड़ मचने से सात श्रद्धालुओं की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है।

मुख्यालय ने आगाह करते हुए कहा है कि यह संवेदनशील मामला जन-आस्था और धार्मिक भावनाओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर कानून एवं विधि-व्यवस्था (Law and Order) की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और भीड़ नियंत्रण पर जोर विशेष शाखा ने स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए अशोकधाम मंदिर और आसपास के पूरे इलाके में प्रशासनिक सतर्कता का स्तर बढ़ाने का निर्देश दिया है। मुख्यालय ने निर्देशित किया है कि: