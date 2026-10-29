लखीसराय की बेटी का जम्मू-कश्मीर में जलवा, पंजाब, दमन-दीव और तमिलनाडु की खिलाड़ियों को पछाड़ अमीषा ने जीता कांस्य पदक

संवाद सहयोगी, लखीसराय। खेल की दुनिया में बिहार और लखीसराय जिले ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में 22 से 27 अक्टूबर 2026 तक आयोजित 70वें नेशनल स्कूल गेम्स (National School Games) की ताइक्वांडो स्पर्धा में लखीसराय की बेटी अमीषा पटेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक (Bronze Medal) अपने नाम किया है। इस ऐतिहासिक सफलता से न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे जिले और बिहार के खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है।

रोमांचक मुकाबलों में दर्ज की बड़ी जीत अमीषा लखीसराय स्थित डीएवी स्कूल की मेधावी छात्रा हैं और इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वे बिहार टीम का नेतृत्व कर रही थीं। स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा किया गया था।

अंडर-17 आयु वर्ग के 38 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हुए अमीषा ने अपने दम पर लगातार तीन कड़े मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल तक का सफर तय किया: पहला मुकाबला: उन्होंने पंजाब की खिलाड़ी को 7-4 के अंतर से शिकस्त दी।

दूसरा मुकाबला: दमन एवं दीव की खिलाड़ी को शानदार अंक अंतर से पराजित किया।

क्वार्टर फाइनल: तमिलनाडु की खिलाड़ी को 9-5 से करारी शिकस्त देकर उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल मुकाबले में विद्या भारती की खिलाड़ी के खिलाफ कड़े संघर्ष के बाद हार का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रतिष्ठित कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

अब वर्ल्ड स्कूल गेम्स के ट्रायल पर टिकी निगाहें इस शानदार सफलता के बाद अब अमीषा की नजरें आगामी वर्ल्ड स्कूल गेम्स के चयन ट्रायल पर टिकी हुई हैं। पिछले वर्ष की चयन प्रक्रिया के नियमों के आधार पर संबंधित आयु और भार वर्ग के शीर्ष चार खिलाड़ियों को ट्रायल के लिए बुलाए जाने की संभावना है। इसी आधार पर अमीषा को भी ट्रायल के लिए आमंत्रित किए जाने की पूरी उम्मीद है, जिसका अंतिम चयन खेल प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।