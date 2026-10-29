मुंगेर के लाल का बिहार फुटबॉल में डंका, प्रवीण शंकर सिंह बने 'हेड ऑफ रेफरी', संतोष ट्रॉफी से यहां तक का सफर

संवाद सहयोगी, मुंगेर। बिहार फुटबॉल के क्षेत्र में मुंगेर जिले के नाम एक और बड़ी व ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। जिले के वरिष्ठ खिलाड़ी व रेफरी प्रवीन शंकर सिंह को बिहार फुटबॉल संघ (Bihar Football Association) में 'हेड ऑफ रेफरी' की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी इस उपलब्धि और नई जिम्मेदारी की खबर मिलते ही मुंगेर के खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है।

मुंगेर जिला फुटबॉल संघ के सदस्यों समेत बिहार फुटबॉल संघ के संयुक्त सचिव भवेश कुमार ने उन्हें इस नए पद के लिए बधाई दी और इसे उनकी वर्षों की कठिन मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति अटूट समर्पण का परिणाम बताया।

खेल कोटे से मिली थी जमालपुर रेल में नौकरी प्रवीन शंकर सिंह का खेल सफर काफी प्रेरणादायी रहा है। वर्ष 1990 में प्रतिष्ठित 'संतोष ट्रॉफी' (Santosh Trophy) में बिहार का प्रतिनिधित्व करने के बाद, उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें खेल कोटे (Sports Quota) के तहत जमालपुर रेल कारखाने में सरकारी नौकरी मिली थी। एक कुशल खिलाड़ी के रूप में उन्होंने हमेशा युवा खिलाड़ियों को मैदान में बेहतर प्रदर्शन करने, खेल भावना बनाए रखने और अनुशासन का पालन करने के लिए प्रेरित किया।

1993 से शुरू किया रेफरी का सफर फुटबॉल खेल की गहरी समझ और इसके प्रति जुनून ने उन्हें आगे चलकर रेफरी बनने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1993 में उन्होंने बतौर रेफरी अपने करियर की शुरुआत की। अपनी लगन, मैदान पर सटीक निर्णयों और निष्पक्ष कार्यशैली के दम पर उन्होंने बहुत जल्द बिहार के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित रेफरियों में अपना स्थान बना लिया।